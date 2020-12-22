شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا ظهور لأعراض غير متوقعة على من تلقوا لقاح «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏أكدت وزارة الصحة أن جميع من تلقوا التطعيم باللقاح ضد كورونا المستجد «كوفيد-19» يتمتعون بصحة وعافية ولم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة. ‏ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح، والتواصل مع مركز الاتصال (937) عند وجود أي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.



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