السعودية | الصحة السعودية: لا أعراض غير متوقعة لدى من أخذوا لقاح كورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: لا أعراض غير متوقعة لدى من أخذوا لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية أن جميع من أخذوا لقاح كورونا يتمتعون بصحة جيدة.

وأضاف المتحدث، عبر الحساب الرسمي، على تويتر أنه لم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من أخذ اللقاح.

ودعا المتحدث الجميع للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، كما حثّ على أخذ المعلومات المتعلقة بالفيروس واللقاح من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، على حد قوله.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أكدت، الأحد، أن عملية التطعيم تسير بسلاسة، ولا مشاكل لدى من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا.

وأوضح محمد العبد العالي، المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي وقتها أن اللقاح متوفر للجميع، لكن بداية هناك أولوية لبعض الفئات، ومنها من هم فوق الـ 65 عاماً، أو من لديهم أمراض مزمنة، أو تاريخ مرضي، بالإضافة إلى العاملين في مهن تعرضهم لمستوى مخاطر أعلى للتعرض للإصابة.

كما لفت إلى أن التسجيل لتلقي اللقاح متاح للجميع عبر تطبيق صحتي.

أما فيما يتعلق بأصحاب الحساسية، فأوضح أن من لديه حساسية طفيفة، يمكنه تلقي اللقاح، أما من لديه عوارض مزمنة وشديدة ومفرطة من الحساسية فلا ينصح بتلقيه التطعيم.

وتعليقاً على سؤال حول طفرة كورونا الجديدة وتأثيرها على حدة الإصابة بالمرض، أو التطورات الجينية لفيروس كورونا، فأوضح أن هناك مئات التحورات التي حصلت حتى الآن، مضيفاً أن الدراسات والمعطيات الأولية أثبتت أنها لا تمنع فعالية اللقاح، ولا تؤدي إلى ارتفاع حدة الوباء أيضاً.