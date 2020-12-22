بالصور .. ضبط قارب يهدد الثروة السمكية ببحر رابغ

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذّت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بالتعاون مع حرس الحدود جولة تفتيشية للتأكد من إلتزام القوارب بنظام الصيد وحماية حماية الثروات المائية . نفذّت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بالتعاون مع حرس الحدود جولة تفتيشية للتأكد من إلتزام القوارب بنظام الصيد وحماية حماية الثروات المائية . وأسفرت الجولة عن ضبط قارب بمنطقة خور الخرار، به 5 "مخادج" شباك صيد نايلون مخالفة لنظام الصيد البحري، و"جالون دقيق" . وتم تحرير محضر بالمخالفة لتطبيق النظام بحق المخالفين نظراً لحظر هذه الشباك التي تمثل خطراً على الثروة السمكية .

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