شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تنشر قرار مخالفة مهنية لأحكام نظام المحاسبين القانونيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين قراراً بمعاقبة أحد المواطنين لعدم التزامه بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولته لمهنة المحاسبة والمراجعة. أصدرت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين قراراً بمعاقبة أحد المواطنين لعدم التزامه بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولته لمهنة المحاسبة والمراجعة. وأوضحت الوزارة عبر حسابها على " تويتر " أن قرار اللجنة تضمن إيقاف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة شهر.

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