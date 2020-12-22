شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح الإجراء المطلوب لتمديد صلاحية تأشيرة الزيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الثلاثاء الإجراء المطلوب للزائر المتواجد بالمملكة حال رغبته في تمديد التأشيرة . أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الثلاثاء الإجراء المطلوب للزائر المتواجد بالمملكة حال رغبته في تمديد التأشيرة . وأكدت " الجوازات " أن التمديد يتم عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل إنتهاء صلاحية سريان التأشيرة بـ ٧ أيام . وأشارت أنه يشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لكي يتمكن الزائر من إتمام الإجراء .

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