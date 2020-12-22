بالفيديو.. شاب يحول جذوع الأشجار الميتة إلى تحف للاقتناء بالقطيف

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الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى): تمكن شاب من القطيف " "هاشم آل طويلب"، من تحويل جذوع الأشجار الميتة إلى تحف للاقتناء. تمكن شاب من القطيف " "هاشم آل طويلب"، من تحويل جذوع الأشجار الميتة إلى تحف للاقتناء. وقال الشاب لقناة " العربية " : شغلي من الأخشاب الطبيعية وجذوع الأشجار التالفة واحولها إلى تحف جميلة اتمنى انها تدوم أجيال. وأضاف : حاولت أن ابتعد عن النجارة التقليدية، وبدأت الاهتمام بالحرافة الفنية، حيث استهوتني أكثر جمال الخشب والطبيعة.

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