شكرا لمتابعة خبر عن موقف مستفيدي الضمان الإجتماعي من التسجيل في "حساب المواطن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء موقف مستفيدي الضمان الإجتماعي من التسجيل في البرنامج . كشف برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء موقف مستفيدي الضمان الإجتماعي من التسجيل في البرنامج . وأكد أنه يحق لهم التسجيل في حساب للمواطن أيضاً للحصول على الدعم إلا أن التسجيل معلق حالياً ولا يمكن تسجيل مستفيدين جُدد خلال الفترة الحالية . وكان "حساب المواطن " قد أودع في وقت سابق، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 37 .

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