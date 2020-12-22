شكرا لمتابعة خبر عن إحباط محاولة لتهريب 181 ألف ريال سعودي في الخرطوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الخرطوم (صدى):شهد مطار الخرطوم بالسودان محاولة قادها 4 مسافرين لتهريب 181 ألف ريال سعودي من خلال إخفائها في المناطق الحساسة بجسدهم.
وكان المسافرون يحاولون تهريب هذه الأموال من خلال السفر إلى خارج السودان، إلا أن إدارة الجمارك اشتبهت بهم.
وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط الأموال بحوزتهم داخل ملابسهم الداخلية، وألقت القبض عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
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