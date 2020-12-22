شكرا لمتابعة خبر عن "متحدث الصحة" يعلن الوضع الصحي لمن تلقوا اللقاح ويوجه رسالة للجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الثلاثاء عدم ظهور أي أعراض مريبة على جميع من تلقوا لقاح كورونا .
وقال " العبد العالي " على حسابه الرسمي في " تويتر " : الحمد لله جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحة وعافية ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.
ودعا متحدث " الصحة " الجميع من مواطنين ومقيمين للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.
كما دعا للتواصل مع الحساب الرسمي لوزارة الصحة على " تويتر " لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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