"الزكاة والدخل" تعتزم تدشين منصة لفواتير القيمة المضافة الإلكترونية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ترغب الهيئة العامة للزكاة والدخل في تدشين منصة تقوم بجمع الفواتير الإلكترونية المصدرة من قبل مكلفي ضريبة القيمة المضافة. ترغب الهيئة العامة للزكاة والدخل في تدشين منصة تقوم بجمع الفواتير الإلكترونية المصدرة من قبل مكلفي ضريبة القيمة المضافة. وتأتي رغبة الهيئة بالتزامن مع الموافقة التي أصدرها مجلس إدارتها في الفترة الأخيرة بشأن لائحة الفوترة الإلكترونية. وتستهدف الهيئة من إنشاء هذه المنصة الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، وتعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك، ومكافحة التستر التجاري.

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