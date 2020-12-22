«التجارة» تستدعي 415 حافلة "مرسيدس Travego - Tourismo"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 415 حافلة "مرسيدس / Travego - Tourismo" موديلات 2015 - 2019م. أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 415 حافلة "مرسيدس / Travego - Tourismo" موديلات 2015 - 2019م. وأوضحت الوزارة، أن الاستدعاء جاء لخلل في قفل الباب قد يؤدي إلى فتح الباب وفصله عن المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر حدوث إصابة للركاب ومستخدمي الطرق.

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