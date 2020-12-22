شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تعلن استدعاء أكثر من 10 ألف مركبة "فورد" و"لينكون" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 10,693 مركبة "فورد/ توروس - فليكس" ولينكون/ MKT" موديل 2013 - 2017م.

وأضافت أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في نظام التعليق الخلفي للمركبة قد يؤدي إلى صعوبة توجيه المركبة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت مالكي هذه السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls، والتواصل مع الشركة لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجاناً.