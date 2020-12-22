- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تعلن استدعاء أكثر من 10 ألف مركبة "فورد" و"لينكون" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 10,693 مركبة "فورد/ توروس - فليكس" ولينكون/ MKT" موديل 2013 - 2017م.
وأضافت أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في نظام التعليق الخلفي للمركبة قد يؤدي إلى صعوبة توجيه المركبة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت مالكي هذه السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls، والتواصل مع الشركة لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجاناً.
كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة" تعلن استدعاء أكثر من 10 ألف مركبة "فورد" و"لينكون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.