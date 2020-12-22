شكرا لمتابعة خبر عن تدخل جراحي بمستشفى محايل العام يعيد المشي لشاب في العقد الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى): اسهم تدخل فريق طبي بجراحة المخ والأعصاب بمستشفى محايل العام من مساعدة شاب من المشى في العقد الثاني من العمر يعاني من الآم شديدة في الأطراف السفلية مع شلل سفلي وعدم القدرة على التحكم بالإخراج وبعمل الفحوصات اللازمة تبين وجود انضغاط أعصاب نتيجة خراج داخل القناة الفقرية القطنية. اسهم تدخل فريق طبي بجراحة المخ والأعصاب بمستشفى محايل العام من مساعدة شاب من المشى في العقد الثاني من العمر يعاني من الآم شديدة في الأطراف السفلية مع شلل سفلي وعدم القدرة على التحكم بالإخراج وبعمل الفحوصات اللازمة تبين وجود انضغاط أعصاب نتيجة خراج داخل القناة الفقرية القطنية. تقررعمل تدخل جراحي لإزالة الإنضغاط وتكللت العملية بالنجاح وغادر المريض المستشفى سيراً على الأقدام.

كانت هذه تفاصيل خبر تدخل جراحي بمستشفى محايل العام يعيد المشي لشاب في العقد الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.