شكرا لمتابعة خبر عن 53035 ألف مستفيد من خدمات قسم الأشعة بمستشفى النور التخصصي الثلث الأول من عام 1442هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

كشف مستشفى النور التخصصي عن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات قسم الأشعة إذ بلغ عددهم 53035 مستفيد للثلث الأول من عام 1442هـ ، تنوعت مابين أشعة صوتية ورنين مغناطيسي وأشعة مقطعية x-ray وأشعة كثافة العظام و الاشعة العامة والتنظير الفلوري وهشاشة العظام و أشعة الطب النووي بإستخدام النظائر المشعة

وأفادت رئيس قسم الأشعة بمستشفى النور التخصصي الدكتورة بثينة عبد الشكور بأن قسم الأشعة يتوفر فيه إمكانيات متنوعة وفحوصات نادرة ووجود أطباء وكوادر بتخصصات دقيقة تتمثل في عدد من الأجهزة والإمكانيات التي لا تتوفر في العديد من مستشفيات المنطقة مثل جهاز الرنين المغناطيسي عالي الشدة (3 Tesla), وجهاز الرنين المغناطيسي المفتوح، وفحوصات الأشعة النووية بإستخدام النظائر المشعة وفحوصات الأشعة التداخلية وأخذ العينات.

ويساهم أطباء القسم المختصين في استغلال وجود جميع الإمكانيات في عمل العديد من الفحوصات النادرة والتي لا تتوفر عادة بدون توفر هذه الإمكانيات مما يساهم في الوصول إلى تشخيص العديد من الأمراض المستعصية.

الجدير بالذكر أن قسم الأشعة قد استقبل عدد 479 حالة في برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي خلال العام الحالي

حيث ساهم بفاعلية في نشر الثقافة الصحية وتوعية كافة أفراد المجتمع بمختلف الأمراض المعاصرة وأهمية الكشف المبكر عنها

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي د/وائل الميمني أن قسم الأشعة يقدم خدماته لمعظم أقسام التنويم والعيادات الخارجية والطوارئ داخل مستشفى النور ويستقبل كذلك العديد من الطلبات المقدمة من مستشفيات المنطقة والمراكز الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية وغيرها. كما يساهم القسم في تغطية العجز والاعطال المفاجئة وفترات الصيانة المطولة التي تمر بها كل مستشفيات المنطقة مما يشكل تحدي للقسم على مواعيد وساعات الإنتظار .

مشيراً (د.الميمني) الى أن الأشعة لها الدور البارز في علاج المريض حيث أن الأطباء يعتمدون عليها لدقة تشخيصها للمرض وكذلك لما لها بمشيئة الله في إنقاذ الحياة .