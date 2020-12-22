تدخّل جراحى بمستشفى محايل العام يعيد المشي لشاب في العقد الثاني

غادر المستشفى سيرًا على الأقدام..
أسهم تدخلُ فريق طبي بجراحة المخ والأعصاب بمستشفى محايل العام، في مساعدة شاب في العقد الثاني من العمر على المشي مرة أخرى.
والشاب كان يعاني آلامًا شديدة في الأطراف السفلية مع شلل سفلي وعدم القدرة على التحكم بالإخراج، وبعمل الفحوصات اللازمة تبين وجود انضغاط أعصاب نتيجة خراج داخل القناة الفقرية القطنية.
وتقرر عمل تدخل جراحي لإزالة الإنضغاط وتكللت العملية بالنجاح وغادر المريض المستشفى سيراً على الأقدام.
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