«الدفاع المدني» يحذر من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة مثل الحطب والفحم والكيروسين والدفايات الزيتية ودفايات الغاز، مشيرة إلى أهمية الحرص على التقيّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أن من أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة.

ونصحت أنه عند استخدام الحطب، يجب إشعال النار في موقع جيد للتهوية، مع ضرورة تهوية المكان لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات وضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي, متمنين السلامة للجميع.

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