الحصيني: أمطار متفاوتة على 8 مناطق خلال الساعات القادمة

تصحبها رياح متوسطة على شرقي مكة والمدينة..
توقع الباحث في الطقس والارصاد، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار والرياح خلال الـ24 ساعة القادمة «من اليوم الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء» على مناطق عدة بالمملكة.
وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع هطول امطار متفاوتة، من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنورة وشرق الشمالية.
وأشار الحصيني إلى هبوب رياح متوسطة،على الشرقية وشرقي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الغربية والجنوبية ودول الخليج.
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