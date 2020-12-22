«الصحة»: لم نسجل أي أعراض غير متوقّعة على متلقّي لقاح كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتع بصحة جيدة، ولا تظهر عليه أي أعراض غير متوقعة.

وقال الدكتور العبدالعالي –عبر حسابه على تويتر- : «الحمد لله.. جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحة وعافية، ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح».

ودعا الدكتور العبدالعالي، الجميع، إلى التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح. وكذلك للتواصل مع الصحة عبر رقم «937» عند وجود أي استفسار.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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