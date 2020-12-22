بالصور.. طلبة جامعة جازان يواصلون اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الأول حضوريًّا

يواصل 50 ألف طالب وطالبة بجامعة جازان أداء اختباراتهم النهائية حضوريا للفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمختلف كليات وعمادات الجامعة؛ للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة وأسرهم وجميع منسوبي الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات ووفرت كل التجهيزات؛ لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب، مضيفًا أن الاختبارات تسير بكل يسر وسهولة، منوهًا بما بذلته الطواقم الأكاديمية والصحية والإدارية والفنية والأمنية في مختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة من تفانٍ وحرص أثمر نجاحًا متواصلًا في عملية سير الاختبارات، كما أشاد بحرص طلاب وطالبات الجامعة الذين جسدوا بالتزامهم بالتعليمات والإرشادات الحس الوطني الرفيع لديهم، وتحمل المسؤولية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الجميع سواء عند تأديتهم للاختبارات الفصلية أو في الاختبارات النهائية الحالية.

فيما أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق أن الجامعة أصدرت عددًا من الأدلة الخاصة بإجراءات الاختبارات للطلبة وأدلة أخرى للكليات والعمادات بهدف التوعية ولتوحيد وتنسيق الجهود وفق معايير تضمن التطبيق السليم للإجراءات والبروتوكولات الوقائية، منوهًا بدعم ومتابعة معالي رئيس الجامعة لمختلف الجهود ووقوفه شخصيًّا على سير عملية الاختبارات.

كما أوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي أن الإجراءات التي حددتها الجامعة ودعت الجميع للالتزام بتطبيقها تتكون من أربع مراحل؛ وهي إجراءات قبل الحضور لمقر الاختبار، وإجراءات أخرى عند دخول الاختبار عبر محطة الفرز البصري، وإجراءات أثناء الاختبار، وإجراءات ما بعد الانتهاء من الاختبار.

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