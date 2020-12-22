أمر سامٍ بتقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إلى 31 ديسمبر الجاري

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، تقديم موعد انتهاء المهرجان ليكون بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، بدلًا من منتصف شهر يناير القادم 2021م.

وأوضح النادي في بيان له في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، أنه بناءً على الأمر السامي الكريم، الذي يوضح حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على صحة المواطنين والمقيمين في ظل خطر جائحة كورونا «كوفيد ـ 19»، فإنه تم تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الخامسة والمقام حاليًّا في ميدان الملك عبدالعزيز «في الرمحية»، ليكون في نهاية شهر ديسمبر الحالي.

وأهابت إدارة المهرجان بجميع المشاركين بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية، بالحرص الشديد على الالتزام التام بالاحترازات والتعليمات اللازمة، الخاصة بمتطلبات الوقاية من الإصابة بجائحة فيروس كورونا، وعدم التهاون في تطبيقها، مع التأكيد على أن الجهات الأمنية والصحية لن تتساهل في تطبيق ‏العقوبات الصارمة والحازمة على كل من يخالف هذه التعليمات من أفراد وجماعات ومؤسسات.

ورفعت إدارة المهرجان أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله - على الدعم السخيّ غير المحدود الذي يلقاه قطاع الإبل وأهله.

وأوضحت أنها ستُصدر اليوم بيانًا تفصيليًا يتضمن تفاصيل كل ما يخص إعادة جدولة جدول المنافسات المتبقية، وجميع التفاصيل الأخرى ذات العلاقة بالأسواق والمزادات والفعاليات، مقدمةً في هذا الصدد الشكر الجزيل لكل من أسهم في إنجاح هذا المهرجان العريق من مشاركين ومنظمين متمنين لهم التوفيق والسداد.