أخبار السعودية اليوم.. «الخطوط السعودية» تسمح بإلغاء وتعديل التذاكر المفتوحة بعد إيقاف الرحلات الدولية.. و«الصحة» تعلن خريطة الإصابات الجديدة بكورونا وتوضيحات هامة بشأن الفيروس المتحور

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث أكدت وزارة الصحة أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة، وتتم متابعة التطورات باهتمام بالغ، كما شددت الصحة على أنه حتى الآن لم يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة، وإلى التفاصيل:

الملك وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.

بعد إيقاف الرحلات الدولية.. «الخطوط السعودية» تتيح الإلغاء والتعديل على التذاكر المفتوحة

أتاحت الخطوط السعودية إمكانية تعديل أو إلغاء التذاكر المفتوحة بعد إيقاف الرحلات الدولية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «تتيح السعودية الإبقاء على التذاكر مفتوحة؛ بسبب جائحة كورونا، ويمكنك تعديلها مستقبلًا دون رسوم، كما تشير سجلات التذاكر المرسلة من قبلك ضرورة استخدامها قبل تاريخ 10 يونيو 2021م».

فيديو.. بث مباشر لتوثيق ظاهرة «الاقتران العظيم» بين المشترى وزحل

نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس» «بثًا مباشرًا»، يوثق ظاهرة «الاقتران العظيم» التي لن تتكرر قبل عام 2080، التي يتقارب خلالها كوكبا المشتري وزحل إلى أقصى حد، وسيتقارب المشتري وزحل مساء الاثنين فوق الأفق، بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند الساعة 22:37 بتوقيت أبوظبي أو 21:37 بتوقيت مكة، 20:37 بتوقيت القاهرة، 18:22 بتوقيت جرينيتش، إلى مسافة تعد الأقرب منذ ما يقرب من 400 عام.

استمرار دراسة المبتعثين عن بُعد حتى نهاية الفصل الأول لعام 2021

وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م.

بالأرقام.. «الصحة» تعلن خريطة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 29 إصابة جديدة؛ تلتها جدة بـ21 حالة، ثم مكة المكرمة 10 حالات حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وزارة الصحة: لا صحة لتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة»، مضيفًا: «ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس».

وزير الصحة: الدراسات الأولية تؤكد فعالية لقاح كورونا مع الفيروس المتحور

أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة، ونتابع تطوراته باهتمام بالغ، مضيفًا أن فيروس كورونا المتحور ليس أسوأ من كوفيد19 وحسب الدراسات الأولية فإن اللقاح فعال معه، كما أكد أن سرعة انتشار فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة حاليًّا.

وكيل وزارة الصحة: لا أتوقع اللجوء إلى منع التجول بالمملكة بسبب سلالة كورونا الجديدة

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عبدالله عسيري، أن الوضع في السعودية أفضل من بريطانيا وأمريكا، وذلك بخصوص انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع اللجوء إلى منع التجول في الوقت الحالي وسيتم الاكتفاء بالإجراءات الحالية كالتباعد الاجتماعي والمحافظة على ارتداء الكمامات.

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على عدة مناطق

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى الخميس المقبل على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية) بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

مدني جازان يحذر من تقلبات جوية غدًا الثلاثاء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه جوي من المركز الوطني للأرصاد من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 1442/5/7هـ حتى يوم الخميس الموافق 1442/5/9هـ، تتأثر بها منطقة جازان ومختلف محافظاتها، وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة وفرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة بالمرتفعات الجبلية

اقرأ أيضًا:

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. «وزير التعليم» يكشف مصير الدراسة «عن بعد».. و«الصحة» توضح أسباب مرض الليشمانيا وطرق الوقاية

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية