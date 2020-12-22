«البلديات»: كود البناء السعودي مطبق بصفة استرشادية

أكدت استمرار استخراج التصاريح عبر منصة «بلدي»..
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه يمكن استخراج رخص البناء عن طريق منصة «بلدي» مشيرة إلى أن كود البناء السعودي للمباني مطبق حاليًّا بصفة استرشادية.
وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن كود البناء السعودي للمباني السكنية تم تطبيقه بصفة استرشادية؛ حيث ما زال بالإمكان استخراج رخص البناء للمباني السكنية وإصدار شهادات الإشغال من قبل مكاتب هندسية معتمدة عن طريق منصة «بلدي» بدون شراء وثيقة التأمين ولا التعاقد مع مقاول معتمد.
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