السعودية اليوم / أوزبكستان تغلق حدودها مع ثماني دول بسبب سلالة كوفيد-19 الجديدة



طشقند 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

أغلقت أوزبكستان حدودها أمام ثماني دول من بينها بريطانيا وسط مخاوف من سلالة فيروس

وأوضحت حكومة أوزبكستان في بيان لها، أن القرار سيسري حتى العاشر من يناير ويشمل حاملي جنسيات إيطاليا وألمانيا والدنمارك والنمسا وهولندا وأستراليا وجنوب أفريقيا، وسيوضع المواطنون العائدون من تلك الدول في حجر صحي لمدة 14 يومًا،

كما سيتم إجراء اختبارات إلزامية سريعة للكشف عن الأجسام المضادة لكوفيد-19 لكل القادمين إلى البلاد بدءًا من 25 ديسمبر .

// انتهى //

10:55ت م

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طشقند 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسأغلقت أوزبكستان حدودها أمام ثماني دول من بينها بريطانيا وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة وارتفاع حالات الإصابة في تلك الدول.وأوضحت حكومة أوزبكستان في بيان لها، أن القرار سيسري حتى العاشر من يناير ويشمل حاملي جنسيات إيطاليا وألمانيا والدنمارك والنمسا وهولندا وأستراليا وجنوب أفريقيا، وسيوضع المواطنون العائدون من تلك الدول في حجر صحي لمدة 14 يومًا،كما سيتم إجراء اختبارات إلزامية سريعة للكشف عن الأجسام المضادة لكوفيد-19 لكل القادمين إلى البلاد بدءًا من 25 ديسمبر .// انتهى //10:55ت م0026

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