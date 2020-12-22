

نيودلهي 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت السلطات الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية 19556 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 10075116 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 146111 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 9636487 حالة.

// انتهى //

10:20ت م

0022



نيودلهي 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسسجّلت السلطات الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية 19556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و301 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 10075116 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 146111 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 9636487 حالة.// انتهى //10:20ت م0022

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 19556 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.