السعودية اليوم / 8513 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا



كييف 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 8513 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 979.506 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16.897 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 600.288 حالة .

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10:03ت م

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كييف 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسسجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 8513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 232 وفاة .وأفادت السلطات الصحية في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 979.506 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16.897 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 600.288 حالة .// انتهى //10:03ت م0019

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