السعودية اليوم / تسجيل 731 وفاة و 19528 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 19528 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.530.180 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27.006 حالات وفاة .

// انتهى //

08:49ت م

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برلين 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 19528 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 731 وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.530.180 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27.006 حالات وفاة .// انتهى //08:49ت م0016

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