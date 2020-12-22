

الرياض 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة مثل الحطب والفحم والكيروسين والدفايات الزيتية ودفايات الغاز وأهمية الحرص على التقيّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وأوضحت أن من أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة - لا قدر الله -, و عند استخدام الحطب يجب إشعال النار في موقع جيده للتهوية مع ضرورة تهوية المكان لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات وضرورة إتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي, متمنين السلامة للجميع.

// انتهى //

08:47ت م

0015





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الدفاع المدني" يحذّر من مخاطر التدفئة خلال فصل الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.