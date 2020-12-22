شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : سلامة جميع الحاصلين على اللقاح من أي أعراض خطرة والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم وزارة الصحة أن جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحة وعافية ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح. ودعا الجميع للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، والتواصل مع الوزارة لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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