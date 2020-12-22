شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 19 مليون قرص مخدر والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، عن إحباط محاولات تهريب وترويج 18 مليونا ونحو 934 ألف قرص أمفيتامين مخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 16 متهما بينهم عشرة مواطنين وستة مقيمين.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في مدينة الرياض يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة، حيث تم القبض على خمسة مواطنين، وضبط بحوزتهم 9 ملايين و879 ألف قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل أقراص حديدية، مضيفا: وتم في عمليتين أمنيتين بمنفذ الحديثة ومحافظة جدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، الإطاحة بخلية إجرامية، في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة، والقبض عليهم وهم خمسة مواطنين ومثلهم مقيمون وضبط بحوزتهم خمسة ملايين و827 ألف قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة أحزمة ملابس.

وأشار إلى أنه في العملية الأخرى، تم الإطاحة بمقيم بمنفذ الحديثة لمحاولته تهريب ثلاثة ملايين ونحو 229 ألف قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة بطاطس، مؤكدا أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.