شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بنظام الحماية من الإشعاعات على جدول أعمال «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

استعرضت الهيئة العامة بمجلس الشورى في اجتماعها عبر الاتصال المرئي أمس، خلال اجتماعها الثاني من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمتضمنة التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة تمهيدا لاعتمادها للعرض على المجلس.

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري، ورؤساء اللجان، على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة.

كما أحالت تقريرين للعرض على المجلس أيضا، من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، وآخر من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي في 22 /‏ 1 /‏ 1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمائة مكرر) إلى ذات النظام.

كما أحالت الهيئة كذلك تقريري لجنة الاقتصاد والطاقة واللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط والصحة للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ.

وأحالت الهيئة في نفس الاجتماع تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التعويض، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، ومقترح تعديل المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1) وتاريخ 22 /‏ 1 /‏ 1435هـ المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس.

وأحالت كذلك للعرض أمام المجلس تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، والتقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ.

كما وافقت على إحالة تقرير اللجنة بشأن مقترح مشروع نظام السوق العقاري.

وينص نظام «الشورى» في مادته الحادية والعشرين على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصص.