مجلس إدارة الشركة المتقدمة يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في اجتماعه المنعقد مراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة والتوصية للجمعية العامة بتوزيع 140.7 مليون ريال أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2020، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 216,473,400 سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.65 ريال.

وقالت الشركة بأنه ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيتم تحديده بعد موافقة الجهات المختصة.

كما قالت الشركة سيكون إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مبلغ وقدره (562.8) مليون ريال، أي ما يعادل مبلغ وقدره (2.60) للسهم الواحد وتمثل 26 في المائة من القيمة الاسمية للأسهم.

