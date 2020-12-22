استقالة الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا وتكليف محمد آل الشيخ بمهامه

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مجموعة سامبا المالية عن قبول مجلس إدارتها استقالة رانيا محمود نشار من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ويبدأ سريان الاستقالة اعتباراً من 31-01-2021، هذا ويعود سبب الاستقالة إلى قبولها عرضا وظيفيا آخر.

كما كلفت المجموعة محمد بن عبدالله آل الشيخ بمهام الرئيس التنفيذي للمجموعة حتى انتهاء أعمال الاندماج مع البنك الأهلي التجاري.



