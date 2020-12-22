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استقالة الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا وتكليف محمد آل الشيخ بمهامه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مجموعة سامبا المالية عن قبول مجلس إدارتها استقالة رانيا محمود نشار من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
ويبدأ سريان الاستقالة اعتباراً من 31-01-2021، هذا ويعود سبب الاستقالة إلى قبولها عرضا وظيفيا آخر.
كما كلفت المجموعة محمد بن عبدالله آل الشيخ بمهام الرئيس التنفيذي للمجموعة حتى انتهاء أعمال الاندماج مع البنك الأهلي التجاري.
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