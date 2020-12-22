بايدن يتلقى لقاح كورونا علناً أمام الكاميرات في بث مباشر

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أمس الاثنين، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وقال بايدن إن اللقاحات أمل كبير بالنسبة لنا للتخلص من الجائحة، داعياً الأميركيين الالتزام بالقواعد في فترة الأعياد، وتجنب السفر غير الضروري.

وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر-بيونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير. وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها أمس الاثنين الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة “أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافراً.. لا داعي للقلق”.

وشكر “العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكناً”، كما شكر “العاملين في الخطوط الأولى”، معتبراً أنهم “أبطال حقيقيون”. كما وجه الشكر إلى إدارة دونالد ترمب المنتهية ولايتها، لمساهمتها في تطوير اللقاحات.



