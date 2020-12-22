شكرا لقرائتكم خبر عن مع ظهور «كورونا المتحور».. كيف تقي نفسك من الإصابة بالفيروس؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

يعد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، تسببت في تسجيل ملايين الإصابات والوفيات حول العالم، ومؤخراً رصدت عدة دول حالات إصابة جديدة لفيروس كورونا المتحور.

وأكد خبراء الصحة حول العالم على ضرورة الحرص دائماً على اتباع الإجراءات الاحترازية في أكثر من موضع.

ما هي أعراض فيروس كورونا؟

الحمى، والسعال، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وصعوبة في التنفس هي بعض من أكثر الأعراض الشائعة لفيروس كورونا.

وتقول منظمة الصحة العالمية: “قد يكون الأمر أشد على بعض الأشخاص، وقد يؤدي إلى التهاب رئوي أو صعوبة في التنفس”.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا في مكان العمل؟

-يجب أن تكون أسطح المكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح نظيفة ومعقمة بشكل مستمر لأن تلوث الأسطح التي يمسها الموظفون والعملاء هو واحد من الطرق الرئيسية التي ينتشر من خلالها (COVID-19).

-تعزيز وتشجيع غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء:

-وضع أدوات تعقيم اليدين في أماكن بارزة في مكان العمل.

-التأكد من إعادة ملء موزعات المعقمات بشكل منتظم.

-التأكد من توفر الصابون والمغاسل لغسل اليدين باستمرار لأن الغسيل يقتل الفيروس على اليدين ويمنع انتشار (COVID-19).

-عرض الملصقات داخل مكان العمل التي توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.

-التأكد من توفر الكمامات لمن لديهم أعراض سيلان الأنف و التوجه لأقرب منشأه صحية لتأكد وعمل اللازم.

-عرض ملصقات داخل مكان العمل عن إتيكيت العطس والذي يساهم في التقليل من انتشار (COVID-19).

كيف تحمي نفسك في أماكن التجمعات؟

– تجنب الأماكن المزدحمة.

-أخذ لقاح الأنفلونزا.

-تجنب السفر وأماكن التجمعات عند الإصابة.

-البقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض، حيث يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال الشخص المصاب لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد أن تهدأ الأعراض.

-الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بمحارم ورقية والتخلص منها مباشرة في سلة المهملات.

-الحفاظ على مسافة مناسبة عن منطقة التجمّع، لأن الفيروس ينتقل عن طريق قطرات اللعاب لمسافة تصل إلى 3 أقدام على الأقل.

-غسل اليدين وتعقيمها بشكل متكرر.

-الحرص على عدم لمس الوجه (العين، الأنف، الفم).

-تجنب مشاركة جهاز الهاتف المحمول.

كيف تحمي نفسك في المساجد ؟

-تجنب المصافحة.

-الحرص على تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام المصاحف والمنشورات في المساجد.

-أخذ لقاح الأنفلونزا.

-الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بمحارم ورقية والتخلص منها مباشرة في سلة المهملات.

-الحرص على عدم لمس الوجه (العين، الأنف، الفم) إلا للضرورة.

-تجنب مشاركة جهاز الهاتف المحمول.

-البقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض، حيث يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال الشخص المصاب لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد أن تهدأ الأعراض.

كيف تحمي نفسك في سيارات الأجرة وخدمات التوصيل والنقل ؟

(السائق)

-تجنب المصافحة.

-افتح شباك السيارة بعد الرحلة للتهوية.

-قم بتنظيف وتطهير الأدوات والأسطح باستمرار.

-عقم يدك بعد استلام مبلغ التوصيل.

-احرص على تواجد محارم ورقية ومعقم اليدين في السيارة.

-تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية.

-تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسيل اليدين.

-المواظبة على غسل اليدين بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون.

-احرص على تغطية الفم والأنف اثناء السعال أو العطس بمحارم ورقية ثم تخلص منها.

-البقاء في المنزل عندما تكون مريضاً.

(العميل)

-تجنب لمس الأسطح باليد قدر الإمكان.

-تجنب المصافحة.

-يفضل استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بدلاً من تداول العملات الورقية.

-تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية.

-تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسيل اليدين.

-المواظبة على غسل اليدين بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون.

-احرص على تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس بمحارم ورقية ثم تخلص منها.

-البقاء في المنزل عندما تكون مريضاً.