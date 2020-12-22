صور.. الأرض تشهد الاقتران العظيم بين المشترى وزحل

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهدت السماء فوق نصف الكرة الشمالي عرضاً يحدث مرة واحدة في العمر إذ اقترب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية وكأنهما يلتقيان في حدث سماوي يسميه علماء الفلك “الاقتران العظيم”.

وشهدت الظاهرة النادرة تقارباً شبه تام بين مداري كوكبي المشترى وزحل ويتزامن ذلك مع الانقلاب الشتوي، يوم الاثنين، وهو أقصر يوم في العام بالنسبة لأولئك القادرين على مراقبة الاقتران في سماء صافية، بدا الكوكبان أقرب وأكثر بريقاً من أي وقت مضى منذ 800 عام.

وقال عالم الفلك في مقر إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ( ناسا) هنري ثروب إن المشترى الأكثر بريقاً والأكبر، كان يقترب تدريجياً من زحل في السماء لأسابيع بينما يسير الكوكبان حول الشمس، كل منهما في حارته الخاصة في مضمار سباق سماوي هائل.



