ميليشيا الحوثي ترفض سفر توأم سيامي للعلاج بالخارج

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

نفى مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، الأخبار المتداولة في وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، تفيد باعتذار المنظمة عن نقل توأم سيامي متواجد في أحد مستشفيات صنعاء، إلي الخارج للعلاج.

وقال مكتب المنظمة في اليمن، في تغريدة على موقعة في “تويتر”، الاثنين، “ينفي مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن ما نشر في وسائل إعلام محلية، عن اعتذار المنظمة نقل توأم سيامي، متواجدين حالياً بأحد مستشفيات صنعاء، إلى الخارج لتلقي العلاج”.

ورفضت ميليشيا الحوثي، مساء الأحد، عرضاً من الأمم المتحدة لنقل التوأم السيامي إلى خارج اليمن، برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال مصدر طبي مطلع على حالة التوأم السيامي، في مستشفى السبعين في صنعاء، إن الحوثيين لم يبلغوا العائلة أو الأطباء المراقبين لحالة الطفلين في المستشفى، اللذين يحتاجان إلى علاج سريع في الخارج.

وأطلق مستشفى السبعين في صنعاء، نداءً إنسانياً، من أجل التحرك لعلاج التوأم السيامي خارج البلاد، لأن المستشفى المتخصص بالأمومة والطفولة لا يملك الإمكانيات للقيام بعملية فصل كهذه.

