شكرا لقرائتكم ملاكم مصري يقتل ابنته خنقاً في نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ملاكم مصري يقتل ابنته خنقاً في نيويورك
متابعات الخليج 365 - متابعة
وجه القضاء الأميركي حضورياً في نيويورك تهمة سبق ووجهها غيابياً في 5 نوفمبر الماضي للملاكم المصري السابق، كباري سالم، البالغ 52 سنة، وهي قتل ابنته عمداً، وبدافع ليس معروفاً حتى الآن، إلى أن يتضح من جلسات محاكمته المقرر أن تنتهي بلفظ الحكم عقاباً على قتله لابنته الشابة.
الملاكم قتل ابنته وغادر الولايات المتحدة فراراً إلى مصر فور عثور عداء رياضي على جثتها ملقاة في 24 أكتوبر العام الماضي في حديقة اسمها Bloomingdale Park بحي “برينس باي” في جزيرة Staten بنيويورك “وكانت بكامل ملابسها”، وفقا لصحيفة New York Post المحلية.
وأكدت تحقيقات الشرطة أنه تم قتلها حتى الموت، ثم ألقيت جثتها في الحديقة بعد أن جرها مسافة 8 أمتار إلى مكان منعزل غطى فيه الجثة بورق الشجر.
وفي مصر، اختفى لكباري كل أثر، ولم يظهر بعدها إلا عبر تدوينة كتبها في مارس الماضي بموقع Instagram وقال فيها لابنته “علا” إنه يحبها ويفتقدها، ثم استمر متوارياً، إلى أن تمكنت فرقة متخصصة بملاحقة الفارين، تابعة لشرطة نيويورك، من اعتقاله يوم 3 ديسمبر الجاري “في مكان بالشرق الأوسط” لم تكشف عنه، فاقتادته مقبوضاً عليه إلى نيويورك يوم الجمعة الماضي، وفي اليوم التالي مثل أمام القضاء، وسمع منه تهمة قتل ابنته رسمياً.
كانت هذه تفاصيل خبر ملاكم مصري يقتل ابنته خنقاً في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.