شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بدء تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية، على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي.

وجاء ذلك على أن يتم الإعلان عن موعد إلزامية التطبيق من قِبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في وقت لاحق.

وأوضحت الوزارة أن المستفيد غير ملزم في الفترة الحالية بالتعاقد مع مقاول معتمد، أو تأمين ضد العيوب الخفية على المباني السكنية في ظل التطبيق الاسترشادي لكود البناء السكني.

وأشارت إلى أنه سيتم إصدار رخصة البناء ورفع إشعارات مراحل البناء وإصدار شهادة إشغال المبنى عن طريق منصة بلدي من خلال مكاتب هندسية معتمدة.

وأكدت الوزارة على أهمية أخذ المعلومات المتعلقة بتطبيق كود البناء السعودي من مصادرها المعتمدة والجهات المختصة، المتمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.