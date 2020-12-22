شكرا لمتابعة خبر عن "فهد الطبية" تكشف ما هو مرض "اللوكيميا" وأنواعه الأكثر حدوثاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت مدينة الملك فهد الطبية اليوم الثلاثاء طبيعة مرض اللوكيميا " سرطان خلايا الدم البيضاء " . أوضحت مدينة الملك فهد الطبية اليوم الثلاثاء طبيعة مرض اللوكيميا " سرطان خلايا الدم البيضاء " . وأكدت أن هذا المرض عبارة عن تكاثر خلايا غير طبيعي بشكل سريع وغير منتظم ولا تعمل كباقي الخلايا الطبيعية . وحول أنواع اللوكيميا ، أبانت أنها عبارة عن اللوكيميا الحادة ويحدث خلالها تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم بشكل سريع وتزايد أعدادها خلال فترة قليلة . أما النوع لثاني فهي اللوكيميا المزمنة وهي بطيئة النمو ونادرة الحدوث في الأطفال وصغار السن ، وأكثر أنواع اللوكيما حدوثاً الليمفاوية المزمن ، والنقوي القوي .

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