شاهد.. الاقتران العظيم يزين سماء المملكة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): رُصد مساء الاثنين، الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل، والذي يوصف بالاقتران العظيم. رُصد مساء الاثنين، الاقتران النادر بين كوكبي المشتري وزحل، والذي يوصف بالاقتران العظيم. وظهر الاقتران الذي كان ينتظره علماء الفلك 800 عام ليرصدوا حدوثه، في سماء جدة. وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الاقتران العظيم رصد بعد غروب الشمس باتجاه الأفق الجنوب الغربي.

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