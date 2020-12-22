شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..وضع سياج حديدي بمجمع " يو ووك " في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت مجموعة من الصور، وضع سياج حديدي بمجمع " يو ووك " بالرياض. وثقت مجموعة من الصور، وضع سياج حديدي بمجمع " يو ووك " بالرياض. وذكرت مصادر أنه تم تحديد الدخول إلى المجمع الذي يحوي العديد من المقاهي والمطاعم، عبر بوابات محددة فقط.

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