شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..رد الملك عبدالعزيز على البنا حينما طالبه بإنشاء مقر للإخوان بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الكاتب مشعل السديري، عن موقف للملك عبد العزيز رحمه الله، مع مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا.

وقال السديري خلال برنامج " في الصورة " ،إن حسن البنا في عام 1936م قابل الملك عبد العزيز أثناء فريضة الحج.

وأوضح السديري، أن البنا عرض على الملك عبدالعزيز، إنشاء حزب للإخوان المسلمين في المملكة، وأن يصبح له مقر.

ورد الملك عبد العزيز بحكمة على البنا قائلا: " كلنا في هذا البلد "إخوان" وكلنا "مسلمون" ولا حاجة لنا في أحزاب " .