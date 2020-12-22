أرامكو: أرامكو السعودية وكوجنايت تؤسسان شركة جديدة لتسريع الرقمنة الصناعية

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وقعت شركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة لأرامكو السعودية وشركة كوجنايت أي إس (كوجنايت) اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك كجزء من الشراكة الاستراتيجية للرقمنة بين الشركتين، نقلاً عن بيان لأرامكو، أمس الاثنين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم أرامكو السعودية وشركة كوجنايت بتأسيس شركة جديدة تركّز على الرقمنة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

وسيقوم المشروع المشترك بتطوير وتوزيع ونشر حلول رقمية متقدمة للعملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط والغاز والطاقة الكهربائية والمنافع والتصنيع والشحن.

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ومن شأن هذه الحلول تمكين التحوّل الرقمي للشركات في الإنتاج وتحسين المخرجات والصيانة التنبؤ ورقمنة القوى العاملة ومعايير السلامة المتقدمة، إضافة إلى خفض البصمة البيئية للأعمال الصناعية، وغير ذلك من الحلول المبتكرة.

وبحسب البيان، فإنه سيكون بمقدور المشروع المشترك الجديد الاستفادة من منصة كوجنايت الرائدة للبيانات الصناعية، وكذلك من منتج (Coginte Data Fusion) بصفته التقنية الرئيسة للشركة، إلى جانب الاستفادة من القدرات السحابية الأكثر تطورًا لاستضافة البيانات والتحليل والذكاء الاصطناعي. ويُتوقع أن يتم تشغيل المشروع المشترك في عام 2021م، بعد استيفاء جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي: “تبنّت أرامكو السعودية برنامجًا طموحًا للتحوّل الرقمي بهدف التحوّل إلى شركة الطاقة الرائدة رقميًا على مستوى العالم، ما سيؤدي إلى تعظيم القيمة للمساهمين، ويضع الشركة في مركز الصدارة عالميًا في الابتكار الرقمي في قطاع الطاقة.

وأضاف أن المشروع المشترك مع كوجنايت يهدف إلى إنشاء حلول رقمية وبرمجية متطورة وشاملة في السعودية، والتي من شأنها تعظيم المحتوى المحلي والمساهمة في نمو الناتج الوطني وإيجاد الوظائف وتسريع تطوير المواهب في المجالات الرقمية وتعزيز مرونة الشركة”.

تأسست شركة كوجنايت من قبل شركة آكر، وهي شركة اسثمارية صناعية رائدة منذ 4 سنوات، ومن خلال ملكية آكر النشطة، أصبحت كوجنايت شركة برمجيات صناعية رائدة لديها قاعدة عالمية من العملاء تدعم التحوّل الرقمي الشامل القائم على البيانات في الصناعات ذات الأصول الضخمة حول العالم.

Source alarabiya

