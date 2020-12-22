جامعة الملك فيصل تعلن وظائف أكاديمية في مختلف الكليات والتخصصات

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تعلن جامعة الملك فيصل عن طرح وظائف أكاديمية (للسعوديين والسعوديات) بمرتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) لحملة الدكتوراه، في مختلف كليات الجامعة وتخصصاتها على النحو التالي:

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب.

– أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان.

– أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً.

– ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

– أن تكون جميع المؤهلات امتداد للتخصص.

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ الكلي/التام والإقامة في بلد الدراسة.

– أن يكون حاصلا على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب.

– أن يكون حاصلا على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.

– إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.

– أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً.

– اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

– أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ حاصلاً على درجة الدكتوراه+4 سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مشارك مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ.

– أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ مشارك حاصلاً على درجة الدكتوراه+4سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مساعد مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ مشارك.

– أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل بالتفرغ التام (الابتعاث أو الإيفاد للدراسة) حسب الأنظمة واللوائح.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/5/6هـ عن طريق الرابط: http://bit.ly/3rfOiDe ويستمر حتى السبت الموافق 1442/5/18هـ.

تفاصيل أكثر:

https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists…

Source wadhefa

