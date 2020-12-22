الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

سأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته..
بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».
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