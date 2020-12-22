السعودية اليوم / الأرض تشهد "الاقتران العظيم" بين المشترى وزحل



نيويورك 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

شهدت السماء فوق نصف الكرة الشمالي عرضا يحدث مرة واحدة في العمر إذ اقترب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية وكأنهما يلتقيان في حدث سماوي يسميه علماء الفلك "الاقتران العظيم".

وشهدت الظاهرة النادرة تقاربا شبه تام بين مداري كوكبي المشترى وزحل ويتزامن ذلك مع الانقلاب الشتوي يوم الاثنين، وهو أقصر يوم في العام بالنسبة لأولئك القادرين على مراقبة الاقتران في سماء صافية، بدا الكوكبان أقرب وأكثر بريقا من أي وقت مضى منذ 800 عام.

وقال عالم الفلك في مقر إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ( ناسا) هنري ثروب إن المشترى الأكثر بريقا والأكبر، كان يقترب تدريجيا من زحل في السماء لأسابيع بينما يسير الكوكبان حول الشمس، كل منهما في حارته الخاصة في مضمار سباق سماوي هائل.

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