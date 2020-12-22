سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تصريحات نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أن الاتفاق السياسي بين طرفي الأزمة الليبية يجب أن يؤدي بسرعة إلى رحيل المقاتلين الأجانب من ليبيا، مشيرا إلى وجود العديد من الصعوبات بين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وموضحا أنهم يكافحون من أجل التوصل إلى توافق في الآراء، آملا أن يحلوا هذه المشكلة بتعيين أشخاص أكفاء.

وأشارت إلى اجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب الذين كانوا سيجتمعون بغدامس في جلسة تشاورية، عبر تقنية زووم ، وقد انتهى الاجتماع إلى عدة أمور من بينها توسيع مكتب الرئاسة ليشمل المراقبين والمقرر ونائبه، واستحداث منصب أمين ديوان مجلس النواب.

وتناولت تصريحات مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة، ووزير الخارجية إبان أزمة لوكربي عبدالرحمن شلقم، مؤكدا أن التحقيق الأمريكي الجديد في قضية لوكربي «لا يفتح الملف المغلق» ولن يغير شيئا في ما تم الاتفاق عليه مع الحكومتين البريطانية والأمريكية، موضحا أن القرار نص على: تسليم المتهمين الاثنين وهما عبدالباسط المقرحي والأمين افحيمة، واعتراف ليبيا بالمسؤولية، وتعويض أسر الضحايا.

وأخبرت عن وصول وفد من مدن الجنوب إلى القاهرة، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين المصريين، بهدف بحث تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا والتشاور حول سبل حل الأزمة سياسيا.

وتطرقت إلى إعلان البعثة الأممية، انطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في لقاء عبر الاتصال المرئي بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، وتهدف اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضوا من أعضاء الحوار، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة.

ونقلت صحف ليبيا تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني أن إطلاق 18 صيادا إيطاليا من الحجز في بنغازي، جاء نتيجة اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قائد القيادة العامة للقوات المسلحة خليفة حفتر.

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