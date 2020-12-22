

مكسيكو سيتي 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين إنها سجلت 5370 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتوضح الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

// انتهى //

07:17ت م

0010



مكسيكو سيتي 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين إنها سجلت 5370 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و396 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و325915 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 118598.وتوضح الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.// انتهى //07:17ت م0010

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المكسيك تسجل 5370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و396 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.