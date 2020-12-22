السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 869 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة



سيئول 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 869 إصابة جديدة بفيروس

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 51 ألفا و460 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية، كما سجلت البلاد 24 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 722 وفاة.

// انتهى //

06:10ت م

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سيئول 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 51 ألفا و460 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية، كما سجلت البلاد 24 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 722 وفاة.// انتهى //06:10ت م0009

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