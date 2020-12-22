شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تبدأ تدوير 7.5 مليون طن من مخلفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة محافظة جدة في تنفيذ مشروع معالجة مخلفات البناء والهدم وإعادة تدوير الدمارات من خلال عقد تشغيل كسارتين متنقلتين تستهدفان معالجة سبعة ملايين و500 ألف طن من الدمارات في 600 موقع في إطار جهود الأمانة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري في المدينة.

وأوضح مدير عام الرقابة على المخلفات التجارية بالأمانة المهندس عبدالله الغامدي، أن عقد تشغيل الكسارات المتنقلة يهدف إلى تسريع معالجة مخلفات البناء والهدم عن طريق طحن المواد في الموقع بعد فصل الشوائب من الأخشاب أو النفايات، ومن ثم تسوية الناتج في نفس الموقع لتقليل كمية المخلفات المنقولة للمردم، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للكسارة الواحدة تبلغ 200 طن في الساعة، وبإجمالي 400 طن للكسارتين.

وأضاف إن الإنتاجية، التي ستنتجها الكسارة الواحدة خلال ثلاث سنوات تقدر بنحو ثلاثة ملايين و650 ألف طن، منها أكثر من 2 مليون طن كميات نظيفة سيجري الاستفادة منها في أعمال الدفن والدعم للمشاريع القائمة والمستقبلية، مشيراً إلى أن الأمانة حصرت 48 حفرة ما بين متوسطة وكبيرة في أنحاء المدينة وتستهدف معالجتها بنواتج مخلفات البناء.