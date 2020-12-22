شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تبدأ تدوير 7.5 مليون طن من مخلفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام الرقابة على المخلفات التجارية بالأمانة المهندس عبدالله الغامدي، أن عقد تشغيل الكسارات المتنقلة يهدف إلى تسريع معالجة مخلفات البناء والهدم عن طريق طحن المواد في الموقع بعد فصل الشوائب من الأخشاب أو النفايات، ومن ثم تسوية الناتج في نفس الموقع لتقليل كمية المخلفات المنقولة للمردم، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للكسارة الواحدة تبلغ 200 طن في الساعة، وبإجمالي 400 طن للكسارتين.
وأضاف إن الإنتاجية، التي ستنتجها الكسارة الواحدة خلال ثلاث سنوات تقدر بنحو ثلاثة ملايين و650 ألف طن، منها أكثر من 2 مليون طن كميات نظيفة سيجري الاستفادة منها في أعمال الدفن والدعم للمشاريع القائمة والمستقبلية، مشيراً إلى أن الأمانة حصرت 48 حفرة ما بين متوسطة وكبيرة في أنحاء المدينة وتستهدف معالجتها بنواتج مخلفات البناء.
كانت هذه تفاصيل خبر جدة تبدأ تدوير 7.5 مليون طن من مخلفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.